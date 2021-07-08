Снова горячо: в Украину возвращается жара

В Тернополе 8 июля днем в пределах +29°С. Фото: pixabay.com

8 июля Украину накроет жара. Почти во всех областях ожидается ясная и безоблачная погода. Ливень пройдет только в Крыму.

Средняя дневная температура составит +28...30°С. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве будет солнечно и почти безоблачно. Температура воздуха днем будет достигать +31°С.

Во Львове в четверг тоже будет ясно и солнечно. Днем +29°С.

В Луцке и Ровно сегодня также ясная и солнечная погода, днем столбики термометров покажут +30°С.

В Тернополе 8 июля днем в пределах +29°С, ожидается незначительная облачность.

В Хмельницком и Виннице сегодня будет почти безоблачно, температура днем составит +29°С.

В Ивано-Франковске и Черкассах установится ясная и солнечная погода, днем термометры покажут +30°С.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем +28°С.

В Житомире сегодня днем будет стоять жара до +30°С, незначительная облачность.

В Кропивницком температура днем достигнет отметки +29°С, будет ясно и солнечно.

В Полтаве температура воздуха сегодня составит +16...28°С, ясно и солнечно.

В Одессе 8 июля - почти безоблачно, температура днем +28°С.

В Херсоне в четверг ожидается незначительная облачность, днем +30°С.

В Николаеве будет ясно и солнечно, днем также +30°С.

В Харькове и Запорожье сегодня дневная температура составит +28°С, ясно и солнечно.

В Сумах также ясно и солнечно, а температура воздуха в пределах +17...29°С.

В Днепре температура днем составит +28°С, будет ясно и солнечно.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, пройдет ливень, а температура воздуха составит +15...26°С.

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В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 июля.