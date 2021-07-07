В Украине кардинально изменится погода

На юге Украины все еще крутится оживленный циклон, который сегодня польет дождями и прогремит грозами в восточных и центральных областях, а также в южной части страны.

8 июля южный антициклон окончательно вытеснит его с нашей территории, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Практически повсюду в Украине ожидается сухая погода.

"Разве что днем в Винницкой области вероятен какой-то залетный небольшой дождь. В ближайшие дни и на следующей неделе рассчитывайте на дальнейшее повышение температуры. Самое время для смелых дизайнерских решений и ярких ягодных масок на лицо: капустный лист вместо шляпки на голову, огурцы под глаза вместо химических патчей", - говорится в сообщении.

Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается +27...33°С. В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться.

В Киеве 8 июля будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20°С, а завтра днем +28...30°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko Над Северным морем разлегся циклон, а его атмосферный холодный фронт освежает дождями воздух в Западной Европе

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В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 июля.