Снежные ливни и штормовой ветер: синоптики шокировали прогнозом

7 апреля ожидается резкое ухудшение погоды почти во всех областях Украины. Синоптики прогнозируют снежные ливни, снег с дождем и сильный штормовой ветер.

На востоке сохранится высокая температура воздуха, сообщает Укргидрометцентр. Но там ожидается сильный ветер и дожди, местами ливни.

Температура днем в пределах +11...13°C. В южной части страны пройдут дожди, ожидается ветер со штормовыми порывами. Температура днем составит +11...13°C. В Крыму также будет дождливо, возможен сильный ветер. Днем от +13...15°C. На севере днем начнутся дожди с мокрым снегом, местами сильный ветер со штормовыми порывами. Днем +4...6°C. В западных регионах будет идти мокрый снег. Погодные условия осложнит сильный штормовой ветер. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +3...6°C.

Автор: meteo.gov.ua

В центральной части страны будет идти мокрый снег, возможны снежные ливни. Ожидается сильный ветер с порывами. Днем столбики термометров покажут от +6...9°C.

В Киеве на Благовещение синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, возможны ливни. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Днем в столице от +2...4°C.

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7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников, которые предшествуют Вербной недели в апреле и Пасхе в мае 2021 года.