На Благовещение погода подготовила сюрприз

В Киеве на Благовещение ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

7 апреля прогнозируют дождь с мокрым снегом на севере, а также снег местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до +1...5°C.

Взаимодействие северных и южных атмосферных процессов обусловит усиление ветра, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Восточная часть окажется в теплом секторе циклона. На Луганщине и Донетчине температура воздуха будет достигать в течение дня +14...18°C. Теплый воздух спровоцирует преимущественно дождливую погоду. Дожди из-за деятельности активного циклона, ожидаются на востоке, юге и во многих центральных областях. Столбики термометров поднимутся до +9...13°C. В Луганской, Донецкой областях и на Запорожье в пределах +14...18°C.

В Киеве на Благовещение ожидается похолодание. Днем температура составит +3...5°C, а дождь будет переходить в мокрый снег. Порывистый юго-западный ветер перейдет в северный и северо-западный.

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