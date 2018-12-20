Снеговика сегодня не слепишь: синоптики вновь пророчат морозы

В столице ночью температура опустится до минус 7-9 градусов. Фото:24.kz

В четверг, 20 декабря, в Украине будет сохраняться морозная погода. Относительное тепло будет только в Херсонской области и в оккупированном Крыму.

В столице ночью температура опустится до минус 7-9 градусов. Днем будет несколько теплее – от -4 до -6 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Похожей будет температура в центральных и северных областях: 6-9 ниже нуля ночью и -2 -4 днем. Мороз не оставит и западные области, где 20 декабря днем будет от -2 до -4. Ночью же температура составит -9 градусов.

Несколько теплее будет на востоке страны, где ночью температура не опустится ниже -4 градусов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Вместе с тем до -6 температура опустится в Днепровской и Харьковской областях. Днем температура на востоке не опустится ниже 3 градусов мороза, а местами даже достигнет нуля.

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Теплее всего в этот день будет на юге Украины. Несмотря на то, что ночью температура опустится до -5 градусов, а днем поднимется до нуля. Кроме этого, в оккупированном Крыму и Херсонской области, температура поднимется до +1 +3 градусов.

21 декабря придет теплый атмосферный фронт. Ожидается повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед.