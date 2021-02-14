Снег засыплет половину Украины

Снегопады в Укрине продолжаются две недели. Фото: REUTERS

Половину областей Украины засыплет снегом. В остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

Такой прогноз на День влюбленных, 14 февраля, дали синоптики Укргидрометцентра. На всей территории нашей страны будет холодно и ветрено.

Идти снег в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Теплее всего будет в:

Симферополе - ночью -5 ...- 7 ° С, днем ​​-1 ..- 3 ° С;

Ужгороде - ночью -6 ...- 8 ° С, днем ​​-1 ...- 3 ° С;

Черновцах, Ивано-Франковске и Львове - ночью -6 ...- 8 ° С, днем ​​-2 ...- 4 ° С.

Холодное в:

Харькове - ночью -11 ...- 13 ° С, днем ​​-8 ...- 10 ° С;

Сумах - ночью -12 ...- 14 ° С, днем ​​-9 ...- 11 ° С;

Луганске - ночью -11 ...- 13 ° С, днем ​​-7 ...- 9 ° С.

Ветер северо-западный 7-12 м / с.

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В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями, температура днем ​​-7 ...- 5 ° С, ночью -12 ...- 14 ° С. Осадков не предвидится.

Магнитная буря высокого уровня накроет Землю уже в конце февраля. Она будет настолько интенсивной, что ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости. Могут быть перебои в работе техники. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. .