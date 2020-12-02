Снег и морозы: чем удивит погода в первую неделю зимы

4 декабря без осадков, только ночью в восточных областях местами будет снежить. Фото: pixabay.com

2 декабря в северных и большинстве центральных областей Украины ожидается небольшой снег, в южной части - дожди, а на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура днем около 0°С. На юге страны +1...6°С. В Киеве и области небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный. Температура в столице днем также около 0°С.

В течение 3-4 декабря на территории страны будет держаться облачная погода с прояснениями. 3 декабря ночью, кроме запада, днем на востоке и северо-востоке страны небольшой снег. В южных и большинстве центральных областей снег с дождем. Температура ночью -1...6°С (в Карпатах -7...12°С), днем около 0°С, в восточных областях -1...6°С. В большинстве южных и центральных областей ночью от +2...-3°С, днем +1...6°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда фильма "Начало" попросила считать ее мужчиной

4 декабря без осадков, только ночью в восточных областях местами будет снежить. Температура в восточных областях ночью -1...6°С, днем +2...-3°С. На остальной территории ночью от +2...-3°С, днем +1...6°С, на западе и юге страны до +8°С. В восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 3-4 декабря без осадков, лишь ночью 3 декабря небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура 3 декабря ночью -1...6°С, днем +2...-3°С. 4 декабря днем +1...6°С.

В выходные, 5-6 декабря, погода в Украине существенно не изменится. В субботу ночью в Одесской и Черновицкой, днем в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Житомирской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 6 декабря в Украине без осадков, только на Закарпатье днем умеренный дождь.

В Киеве 5-6 декабря синоптики обещают сухую погоду. Температура ночью 5 декабря от +2...- 3С°, 6 декабря 0...-5°С, а днем 0...+5°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 2 декабря: чья судьба круто изменится к лучшему

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.