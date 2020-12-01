Гороскоп на 2 декабря: чья судьба круто изменится к лучшему

Просто утром приступайте к работе. Не теряйте времени на разговоры. Фото: pixabay.com

2 декабря звезды будут способствовать хорошему заработку. Только ленивые будут считать убытки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Продолжается сезон затмений, - говорит астролог. - Отложите на две недели решения наиболее серьезных вопросов. Занимайтесь привычными будничными делами. Просто утром приступайте к работе. Не теряйте времени на разговоры. Обращаться в официальные учреждения не следует. Представленные на рассмотрение документы будут потеряны. Дело затянется. Судьба Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов круто изменится к лучшему".

Овен

Приложите усилия для улучшения материального положения. Надеяться на удачу не следует. Планируйте расходы заранее.

Телец

Удача будет сопровождать вас. Даже при наличии финансового дефицита удастся приобрести необходимые вещи за умеренную цену. За некоторые услуги можно будет рассчитаться бартером.

Близнецы

Будут поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Рак

Дела будут идти с переменным успехом. Прибыли начнут расти. Но возникнут непредвиденные расходы. Не пора покупать предметы роскоши. Купите простые функциональные вещи.

Лев

Финансовый вопрос будет стоять остро. Доходов не предвидится. Сведите к минимуму финансовые операции. Купленная одежда не будет носиться.

Дева

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевый хлам. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

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Весы

Новых поступлений не будет. Дополнительных взносов потребуют младшие члены семьи. Не желательно заключать финансовые сделки. Новые проекты принесут убытки.

Скорпион

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не допускайте корпоративных конфликтов. Они спровоцируют снижение доходов компании.

Стрелец

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

Козерог

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги окажутся убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Водолей

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Выход из положения найдется не сразу. Выручат дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Рыбы

Будут поступать небольшие суммы денег. Разделите расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи.

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