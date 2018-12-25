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вторник, 25 декабря 2018 09:37

Снег, дождь и метели - рассказали о погоде на 25 декабря

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Снег, дождь и метели - рассказали о погоде на 25 декабря
Почти по всей Украине, кроме западных областей, обещают метели. Фото: Уніан

По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в Украине будет порывистый ветер, до 15-20 м / с, в Приазовье - местами 25-28 м / с.

Почти по всей Украине, кроме западных областей, обещают метели. На дорогах - гололед. Передает сайт Госслужбы по НС.

"В Кировоградской, Черкасской ночью местами и в Киевской областях - сильный снег, в Днепропетровской ночью местами и в Николаевской областях - сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.

В Киеве на 25 декабря обещают умеренный снег, порывы ветра 15-20 м / с, метели; на дорогах - гололедица. Прирост снежного покрова - 5-10 см. К концу суток - налипание мокрого снега.

На Киевщине 25 декабря - снег, порывы ветра - 15-20 м / с, метели. До конца суток 25 декабря - налипание мокрого снега.

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26-27 декабря в Украине временами снег, местами - порывы ветра 15-20 м / с, температура в среду ночью 4-10 градусов ниже нуля, ночью 0-6 градусов мороза, днем ​​на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны - повышение, температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Азовском море ночью и утром 25 декабря, в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм.

Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также затруднять работу органов коммунального хозяйства.

Новый год встретим со снегом. В начале декабря холодное будет в Карпатах. Ночью до -20 ° C. Теплее на юге - около 0 ° C.

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Дата
25
декабря

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