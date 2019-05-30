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четверг, 30 мая 2019 20:50

СНБО может похоронить рынок электроэнергии

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СНБО может похоронить рынок электроэнергии
СНБО может похоронить рынок электроэнергии. Фото: ЕП

Для того, чтобы заблокировать внедрение нового рынка электрической энергии, его назвали угрозой государственной безопасности и пытаются его заблокировать, используя рычаги СНБО. Об этом пишет блоггер Алексей Голобуцкий, передают Украинские Новости.

Автор сообщает, что новый первый заместитель главы СБУ Иван Баканов направил официальное письмо руководителям парламента и правительства, в котором написал об угрозе госбезопасности в результате своевременного введения новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

"Вот оно как получается - европейская модель рынка (которую внедряют в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС) является угрозой государственной безопасности. По крайней мере, так утверждает временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который перед назначением работал в Студии" Квартал-95". О его уровне экспертности в энергетике выводы делайте сами. Как и по уровню ангажированности, ведь у нового рынка электроэнергии является один публичный оппонент и называется он Игорь Валерьевич Коломойский", - отмечает автор.

Он обращает внимание, что лоббисты отсрочки старта рынка решили задействовать механизм СНБО после того, как не удалось его затормозить другим путем - через парламент. На этой неделе Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект, предусматривающий перенос запуска рынка электроэнергии на 3 месяца.

"Поэтому следующим шагом лоббистов Коломойского будет инициирование заседания СНБО на тему переноса рынка электроэнергии. Председателем СНБО по закону является президент, поэтому решение может быть таким, как им надо. Например, введение в энергетике чрезвычайной ситуации. Тем более, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк уже заявил, что среди его приоритетов - финансы и энергетика. По странному стечению обстоятельств именно такие приоритеты и у Игоря Коломойского, которому нужен "Приватбанк" и не нужен рынок электроэнергии (я об этом позавчера писал)", - прогнозирует автор.

Введение чрезвычайного положения в энергетике из СНБО предоставит власти возможность временно перевести управление энергетикой в ​​ручной режим на несколько месяцев. Автор не исключает, что вопрос отсрочки рынке электроэнергии может быть вынесен уже на завтрашнее заседание СНБО, которое президент созвал для обсуждения ситуации в угольной отрасли после вчерашней трагедии на шахте "Лесная" на Львовщине.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля 2019, согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что запуск рынка нужно отложить. Ближний к президенту олигарх Игорь Коломойский также выступил за его отсрочку на неопределенное время.

Недавно в интервью Украинской правде олигарх Игорь Коломойский заявил, что запуск рынка необходимо отменять.

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Дата
30
мая

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