Шмыгаль: "Российская агрессия напомнила, что Независимость - не данность"

Денис Шмыгаль: "На цель - создать сильное государство". ФОТО: facebook.com

Российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила украинцам, что независимость не является данностью. За нее нужно бороться.

Тысячи украинцев погибли в боях за территориальную целостность своей страны. Благодарен им, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Поздравил граждан с Днем Независимости.

"Акт провозглашения независимости был принят 29 лет назад. За это время родилось новое поколение украинцев. Более трети населения Украины родились уже в независимом государстве.

Но, российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем нам, что независимость - это точно не данность. Тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины. И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимую европейскую державу Украину", - заявил Шмыгаль.

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Добавил, что цель власти - создать сильное государство.

"Мы должны помнить, что прежде всего мы строим государство для наших детей. Их счастливая жизнь в Украине завтра - это наши с вами действия сегодня. Наша цель - создать сильное, эффективное государство, заботу которого будут чувствовать все граждане. Я верю, что независимая Украина будет именно такой. Поздравляю всех с праздником Независимости! Пусть Бог хранит всех нас и нашу прекрасную страну", - добавил премьер-министр.

Мариупольцы в День Государственного флага Украины отправили поздравления жителям оккупированного Донбасса. Запустили 50 шаров синего и желтого цвета. Отправили их через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий.