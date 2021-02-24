Смертность от Covid-19 снизилась на 20% - ВОЗ

Смертность от коронавируса снижается - ВОЗ. Фото: Reuters

Мировой показатель смертности от Covid-19 за неделю уменьшился на 20%.

"Число новых смертей продолжает снижаться уже три недели: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 000 новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в отчете ВОЗ.

Украина в рейтинге самых пораженных пандемией стран находится на 17 позиции.

Глобальная количество случаев заражения коронавируса уменьшается уже шесть недель подряд.

"На прошлой неделе было зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец близко. ВОЗ спрогнозировала сроки завершения пандемии Сovid-19

В общем, с начала пандемии, на Covid-19 заболели более 112 миллионов людей, 2 483 456 из которых умерли от осложнений инфекции, а еще более 63,2 млн - вылечились и выписались из медучреждений.