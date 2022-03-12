Шмаляли из "ураганов": украинские военные показали последствия действий российских "освободителей"

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Украинские военные показали, как российские "освободители" продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру деревень и городов нашей страны.

Снимки, иллюстрирующие варварство захватчиков, в фейсбуке показали бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

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"Так выглядит "освобождение" россии. Здесь нет военных объектов. Есть только люди, по которым шмаляют из "ураганов". Советских реактивных систем. По мирным, живущим в своих домах. Но врагу все равно. Мы такое видели на Донбассе . Мы знаем, как за это наказать. Слава Украине", - написали защитники.

Российские военные обстреляли школу в селе Алексеевка Харьковской области. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. "Очередная "денацификация" от оккупанта. В этот раз школа в районе Алексеевки. Пропаганда РФ никогда не сможет объяснить артиллерийские обстрелы школ, роддомов и спортивных комплексов. А мы никогда не забудем и не простим", - указывает Болвинов.