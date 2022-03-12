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суббота, 12 марта 2022 13:43

Спецтема: Война России против Украины

Шмаляли из "ураганов": украинские военные показали последствия действий российских "освободителей"
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Военные объяснили, что российские захватчики изготавливают из советских реактивных систем залпового огня "Ураган"
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
Военные объяснили, что российские захватчики изготавливают из советских реактивных систем залпового огня "Ураган"
Военные объяснили, что российские захватчики изготавливают из советских реактивных систем залпового огня "Ураган"

Украинские военные показали, как российские "освободители" продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру деревень и городов нашей страны.

Снимки, иллюстрирующие варварство захватчиков, в фейсбуке показали бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

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"Так выглядит "освобождение" россии. Здесь нет военных объектов. Есть только люди, по которым шмаляют из "ураганов". Советских реактивных систем. По мирным, живущим в своих домах. Но врагу все равно. Мы такое видели на Донбассе . Мы знаем, как за это наказать. Слава Украине", - написали защитники.

Российские военные обстреляли школу в селе Алексеевка Харьковской области. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. "Очередная "денацификация" от оккупанта. В этот раз школа в районе Алексеевки. Пропаганда РФ никогда не сможет объяснить артиллерийские обстрелы школ, роддомов и спортивных комплексов. А мы никогда не забудем и не простим", - указывает Болвинов.

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