Служить на выходных и держать дома оружие - заместитель секретаря СНБО о новом законопроекте

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос предлагает разрешить прохождение стровокою службы в батальонах теробороны. Фото: facebook.com/ Kryvonos Serhii

Для украинских призывников предлагают ввести возможность проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны без отрыва от места постоянного проживания. А после прохождения обучения - держать дома оружие.

С такой инициативой выступает заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос, о чем он сказал в своем интервью НВ.

Кривонос предлагает законодательно закрепить такую ​​возможность. Поэтому стал соавтором законопроекту №4504 "О территориальной обороне", поданного в парламент 16 декабря.

"Сейчас использование срочной службы в вооруженных силах это в большинстве случаев служба рабов, которых используют не по назначению, а как подразделение обеспечения. К сожалению, ситуация такова. Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: а , убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты ", - сказал Кривонос.

Альтернативой такому отбыванию военного обязанности генерал-майор называет возможность для мужчин призывного возраста нести службу в батальонах теробороны без отрыва от дома и работы. А военную подготовку проходить в выходные дни.

"В течение первых трех лет человек, который не имеет абсолютно никакой подготовки, проходит обучение и получает в конце военно-учетную профессию, а потом еще два года он опять же за счет своих выходных - 45-48 суток в год - проходит службу, отдает то, что в него вложено. Это нормально? нормально. Потому что мы должны получить от такого человека отдачу. Это достаточно мотивирует людей ", - подчеркнул Кривонос.

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Мужчинам, прошедшие соответствующую военную подготовку и служат в батальонах теробороны, предлагают позволить иметь дома оружие.

"Наш законопроект предлагает разрешить иметь оружие обученному проверенном и подготовленном личному составу территориальной обороны для хранения дома. И это нормальная позиция. Потому что эти люди проверенные, подготовленные, оружие хранится в сейфах под сигнализацией в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавил заместитель секретаря СНБО.

Владимир Зеленский в интервью заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыму "будет большая война" и всеобщая мобилизация - мужчин и женщин.