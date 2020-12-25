После нападения России из Крыма мобилизуют мужчин и женщин - Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал большую войну. Фото: ria.ru

В случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью "Фокусу".

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - пояснил Зеленский.

Гарант отметил, что лично он вышел бы из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать. Тогда европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

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Декабрьская встреча советников в нормандском формате в ближайшее время не произойдет из-за споров и коронавирус. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами.

Напомним, что Владимир Зеленский может позвонить Владимиру Путину и поговорить с ним, но пока не делает этого, потому что не о чем говорить. "Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандской формате - ни вопрос заложников в России или Крыма, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - пояснил Зеленский.