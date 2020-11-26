"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран

Игорь Лапин: ежедневные отчеты ОБСЕ фиксируют тысячи обстрелов. Фото: Reuters

Нынешнее перемирие не может привести к миру. Только к замораживанию конфликта с молдавским сценарием.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"А это особый статус, когда жители Приднестровья голосуют на общенациональном уровне, а их футбольная "сборная" играет с молдавской. Будут впаривать нам это как всеобъемлющий мир.

Но ежедневные отчеты ОБСЕ фиксируют тысячи обстрелов. Погиб разведчик Ярослав Журавель (13 июля командир отделения взвода разведки 35-й бригады морской пехоты пытался эвакуировать своего командира Дмитрия Красногрудя. Россияне расстреляли группу. Журавель остался раненый на поле боя, умер от потери крови. - "Країна"). Зеленский тогда взял операцию под личный контроль и сказал, что всех эвакуируют. Но не отдал приказа - и парень умер. Кто будет отвечать за служебную халатность, которая привела к смерти? Это особо тяжкое преступление. Сегодня Зеленский - президент. Но срок давности таких дел - более 10 лет", - считает эксперт.

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С Конституционным судом подобная история, говорит он.

"Зеленский требует, чтобы парламент разогнал нынешний состав. Тогда будет иметь свою квоту в 6 судей. Еще столько может назначить Верховная Рада, в которой его монобольшинство. Получит подконтрольный Конституционный суд. Это узурпация власти, покушение на преступление. Вишенка на торте - угрожает депутатам роспуском, если не поддержат его законопроект", - добавляет ветеран.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

9 декабря 2019-го Владимир Зеленский сказал, что год будет идти по сценарию Минских соглашений. Срок истекает.