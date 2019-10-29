"Слуги народа" вакцинировались

Депутатам "Слуга народа" сделали прививку от дифтерии. Фото: Укринформ

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" сделали прививки от дифтерии.

В "Слуге народа" призвали граждан Украины не быть равнодушными к здоровью и сделать прививки против дифтерии. Народные избранники вакцинировались прямо на рабочем месте, сообщили на страница партии в facebook

"Инъекций в Украине достаточно. Не будьте равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих - вакцинируйтесь, если еще не успели этого сделать", - говорится в заметке.

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Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек ротоглотки, общей интоксикацией и поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. При игнорировании болезни возможна смерть.

Ранее советник министра здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии для лечения всех больных. Голубовская подчеркнула, что противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину периодически и которого по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, совершенно недостаточно для почти 20 больных дифтерией.