"Слуга" назвал ориентировочную дату нового локдауна. Будет ли он тотальным

Украинцам придется жить "в таком режиме ближайшие несколько лет". Фото: pixabay.com

Новый локдаун в Украине из-за распространения коронавируса могут ввести в конце лета или в начале осени.

Ограничения будут локальными, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

"Необходимость жесткого карантина исчезнет тогда, когда украинцы научатся соблюдать элементарные правила поведения во время пандемии. Важно пользоваться защитными средствами, если вы до сих пор не вакцинированы против Covid-19", - сказал он.

Украинцам придется жить "в таком режиме ближайшие несколько лет", считает политик. Качура узнал о возможности введения локальных локдаунов из аналитической информации, которой владеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк спрогнозировал, выдержит ли украинская экономика еще один локдаун

Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел имеет отрицательный тест на коронавирус.