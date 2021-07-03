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суббота, 03 июля 2021 14:47

Словакия изменила условия въезда для украинцев

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Словакия изменила условия въезда для украинцев
В пунктах пропуска слабый интернет, поэтому там невозможно зарегистрироваться. Фото: Госпогранслужба

Словакия ввела дополнительное правило для посетителей из Украины.

Если они хотят въехать в Словакию, то обязаны перед этим зарегистрироваться на специальном вебсайте, сообщили в Госпогранслужбе.

"Словацкая сторона сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию. Согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии с государства, входящего в" красный список "(в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на вебсайте https://korona.gov.sk/ehranica", - написали в сообщении.

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В пунктах пропуска слабый интернет, поэтому там невозможно зарегистрироваться. Соответственно, людям советуют сделать это до поездки. Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска нет вообще.

Правило действует также для тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Если условие не выполнить, то человека не пустят в Словакию.

"Словацкие коллеги также сообщают, что с 19.00 (среднеевропейского времени) 05.07.2021 года у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые Covid-карты через мобильное приложение. Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификат о прививках, проведения теста (антиген, ПЦР) или преодоления заболевания Covid-19", - отметили в ГПСУ.

Ограничили въезд в Украину из стран, где произошла вспышка штамма "дельта"-коронавируса. Со 2 июля иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, которые въезжают в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, надо будет сдать экспресс-тест на определение антигена коронавируса в пунктах пропуска на границе.

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Дата
03
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