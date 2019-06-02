Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей

Супрун рассказала о медреформе. Фото: "5 канал"

Следующий год будет шоковым для профильных врачей.

"Год будет переходный и, разумеется, немного шоковым, потому что будет много турбулентности, непонимания того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают наибольше помощи, получили наибольшую инвестицию", - заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью журналу "Новое время".

Осенью 2019 Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей. Стоимость услуг будет компенсировать Национальная служба здоровья. После этого больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют.

Пациент сможет взять направление у семейного врача, сам себе выбрать профильного врача, который будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

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"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", - объяснила Супрун.

Старые требования к больницам изменятся на более современные. Расчет будет базироваться на том, какие требования должна удовлетворять больница, чтобы качественно предоставлять услугу.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что готова представить результаты реформы системы здравоохранения.