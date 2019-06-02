Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5832
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 738
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4006
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2826
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2493
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2349
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3249
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1404
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7389
Фото
Все фото
12
5
7
6
14
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Видео
Все видео
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 261
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 702
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3249
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30367
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2340
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 468
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
воскресенье, 02 июня 2019 18:46

Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей

  Комментировать
Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей
Супрун рассказала о медреформе. Фото: "5 канал"

Следующий год будет шоковым для профильных врачей.

"Год будет переходный и, разумеется, немного шоковым, потому что будет много турбулентности, непонимания того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают наибольше помощи, получили наибольшую инвестицию", - заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью журналу "Новое время".

Осенью 2019 Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей. Стоимость услуг будет компенсировать Национальная служба здоровья. После этого больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют.

Пациент сможет взять направление у семейного врача, сам себе выбрать профильного врача, который будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун рассказала о дальнейшей работе министерства

"Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор", - объяснила Супрун.

Старые требования к больницам изменятся на более современные. Расчет будет базироваться на том, какие требования должна удовлетворять больница, чтобы качественно предоставлять услугу.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что готова представить результаты реформы системы здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Следующий год будет шоковым - Супрун предупредила врачей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

В Канаде приняли закон связан с украинцами

Папа римский целовал польскую землю

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 33374
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 26298
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 19287
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 18450
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 12636
Общество
Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета
Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета
 Просмотров: 9
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 8589
Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире
Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире Просмотров: 396
Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову
Вятрович прокомментировал снос памятника Жукову Просмотров: 576
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову 1 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
11
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
10
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
3
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
2
Самые большие часы мира остановили
Голосов: 39411
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua