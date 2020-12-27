Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото

Чем была наполнена неделя, которая уходит? Gazeta.ua предлагает пересмотреть в фото.

Украинский морской пехотинец играет на скрипке в блиндаже на позиции недалеко от оккупированной Горловки (Донецкая область), 22 декабря 2020 года.

Автор: Униан

21 декабря 2020 года — Мужчина в маске от коронавируса жарит поросят, известных как "лешон", готовясь к Рождеству. Ресторан города Кесон-Сити, Манила, Филиппины.

Автор: REUTERS/Лиса Мари Дэвид

Гребец одет Санта-Клаусом на реке Камберленд в центре Нэшвилла у стадиона "Ниссан", перед началом игры "Детройтские львы" и "Теннесси Титаны" 20 декабря 2020 в Нэшвилле, штат Теннесси.

Автор: Wesley Hitt / Getty Images

Знак о закрытии французских границ на входе в порт Дувр через новый штамм COVID-19 в Восточном доке. Здесь расположен канал с паромами, которые отправляются в Кале во Франции. 21 декабря 2020, Дувр, Кент, Великобритания.

Дувр — ближайший к Франции порт, между ними всего 34 километров. Это один из самых занятых портов в мире. Кроме грузовых контейнерных судов, это также главный порт для паромов P & O и DFDS Seaways.

Автор: Эндрю Ейчисон/через Getty Images

Активисты держат плакаты с требованием немедленно подать в отставку Сергея Шкарлета с должности Министра образования и науки Украины, во время всеукраинской акции протеста Остановите Шкарлета - не позволяйте им уничтожать образование. 22 декабря 2020, Офис Президента Украины, улица Банковая, Киев.

Автор: Геннадий Минченко / Укринформ / Barcroft Media через Getty Images

Сан-Клементе-дель-Ту, Аргентина, младенец дельфина Францискан проходит реабилитацию после спасения.

Автор: MUNDO MARINO/через REUTERS

Киев, 22 декабря 2020 года — Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, руководитель Института культуры Украины Евгений Клопотенко, министр культуры и информации Александр Ткаченко и вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина участвуют в мероприятии "Кулинарный бой" в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" при включении в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Геннадій Мінченко/ Ukrinform / Barcroft Media через Getty Images

Женщина продает дидухи на елочном рынке у Привокзального рынка, во Львове, 23 декабря 2020.

Автор: УНИАН

Харьков, 23 декабря 2020 - Люди прощаются с покойным главой города Харьков Геннадием Кернесом. Церемония похорон состоялась в Национальном академическом театре оперы и балета имени Николая Лысенко.

Геннадий Кернес умер от осложнений COVID-19 в Берлинской клинике Шарита в ночь с 16 на 17 декабря.

Автор: Вячеслав Мадиевский/Ukrinform/Barcroft Media через Getty Images

Армянские правоохранители у кабинета правительства сдерживают участников митинга оппозиции с требованием подать в отставку премьер-министра Николя Пашиняна после подписания соглашения о прекращении военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ереван, Армения, 24 декабря 2020 года.

Автор: Photolure через REUTERS

25 декабря 2020 стеклянный мост в парке Владимирская горка в Киеве к новогодним праздникам одели необычными украшениями.

Автор: Тарас Подолян/Gazeta.ua