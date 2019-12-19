Скоро украинцы не смогут покупать отечественный коньяк или бри

С полок исчезнут привычные названия. Фото: Styler

Продукты с названием-географическим указанием, которое не совпадает с действительностью, переименуют.

Это касается украинского производителя, сообщили в Сегодня.

Названия сменят у сыров и алкоголя, чтобы согласовать отечественное законодательство с европейским. Например, фетой будет называться только сыр из Греции. Остальные его аналоги переименуют в "набел". Коньяк и шампанское не из Франции переименуют в "бренди" и "игристое вино" соответственно. Названия поменяют также у отечественного пармезана, рокфора и бри. Ведь все эти продукты защищены Европейским Союзом как географические указания.

Считают, что такое нововведение дополнительно защитит потребителей. Ведь тогда они точно будут уверены, покупают они настоящий пармезан, коньяк, дор блю или нет. Нарушителей этого закона будет наказывать антимонопольный комитет.

На новые наименования сыроделы должны перейти до 2023 года. Производители алкоголя – до 2026 года.

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В Украине зарегистрировали первый товар, что имеет отметку географического указания - гуцульскую овечью бриндзю. "Гуцульская овечья брынза" - это первое украинское географическое указание, что соответствует всем европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС, пишет портал агропромышленного комплекса Украины.