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"Скоро расколется" - политолог о партии "Слуга народа"

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&quot;Скоро расколется&quot; - политолог о партии &quot;Слуга народа&quot;
Александр Кочетков: Досрочные выборы возможны, если Рада провалит три важных для Зеленского голосования. Фото: Тарас Подолян

Одна из главных ошибок президента Зеленского - кадровая политика. Она катастрофическая.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Министр иностранных дел Вадим Пристайко должен быть влиятельным, энергичным и решительным. Должен говорить президенту, что тот ничего не понимает в дипломатии и учить его. Но Пристайко проигрывает помощнику Зеленского Андрею Ермаку, который тоже не профессиональный дипломат. Министерство иностранных дел покидает ключевое лицо Елена Зеркаль. Она обвинила власть в предательстве национальных интересов", - объясняет эксперт.

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По его словам, в парламентском большинстве не было единства самого начала.

"Еще в Трускавце между Александром Дубинским (народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. - Gazeta.ua) и Давидом Арахамия (председатель фракции "Слуга народа". - Gazeta.ua) была неприязнь. Их собрали вместе без единой цели. Поэтому большинство раскалываться.
Досрочные выборы возможны, если Рада провалит три важных для Зеленского голосования. Что касается рынка земли, мира, особого статуса Донбасса или того, что влияет на его рейтинг", - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.

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Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

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