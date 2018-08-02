Скоро Кремль начнет активно раскачивать ситуацию в Украине: назвали дату

В сентябре Кремль начнет обострять ситуацию в Украине. Фото: Rosbalt

Президент РФ Владимир Путин начнет обострять ситуацию в Украине с сентября текущего года.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович, сообщают "Факты".

"У меня на самом деле не очень оптимистичный прогноз. С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков - и как пойдет. Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг", - отметил он.

По мнению эксперта, средой дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь.

"Мы уже сейчас видим: там активистку - борца с сепаратистами - облили кислотой, там АТОшники убивают АТОшников, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи. В обществе есть огромный запрос на насилие", - отметил Арестович.

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"В Кремле будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем "кровавую хунту", будут говорить: "Украина нам не враг ... ", - добавил эксперт.

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