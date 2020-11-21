Школьные учебники без ошибок: в ВР зарегистрировали новый законопроект

Народные депутаты зарегистрировали законопроект по обеспечению качества учебной литературы. Фото: pexels.com

Народные депутаты зарегистрировали законопроект по обеспечению качества учебной литературы. Если его примут, то украинские учебники будут проходить экспертизу на соответствие стандартам.

Об этом в Facebook написала нардеп Инна Совсун.

"Мы с коллегами зарегистрировали законопроект №3900 относительно качества учебной литературы. Он нужен, поскольку в последнее время в школьных учебниках родители и учителя замечают много ошибок и рекламы", - написала она.

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"Например, недавний конфликт вокруг учебника по химии для 9 класса, где ученикам советуют пить раствор соды для профилактики и лечения онкологических заболеваний, смягчения кашля при простуде. Оказалось, что эти советы автор взяла с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров". А, например, в учебнике "Основы семьи" для 10-11 классов контрацепции назвали неэтичным и противоречащим природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и подчеркивают, что мама в основном занимается домашними делами и "назначение женщины - давать и оберегать жизнь", - добавила Инна Совсун.

Чтобы полностью обеспечить в школах переход обучения с русского на украинский язык не хватает учебников 6, 8 и 9 классов. Внесения изменений в постановление Кабмина от 23 января 2020 № 41 дало бы возможность обеспечить детей учебниками, сообщает пресс служба Министерства образования и науки.