Школьников учат делать инвестиции – украинка о финансовой грамотности в Канаде

Юлия Демчук, которая живет в Канаде говорит, что ее удивило, как канадцы относятся к деньгам. Это существенно отличается от того, как к этому относятся украинцы. Пока в Украине большинство расчетов до сих пор ведется наличными, в Канаде лишь 17% населения предпочитает бумажные деньги.

"Канадцы не боятся занимать и спокойно покупают в кредит дома, машины, технику, а много местных студентов даже получают образование за деньги банка, которые потом еще долго возвращают после окончания колледжа. В этой стране людям не известно, что такое "понты". Здесь спокойно покупают дома за миллионы долларов и ездят на 20-летней Тойоте. Такое поведение является нормальным. Поэтому, если надумаете знакомиться с мужчиной на дорогом спорт каре, то имейте в виду, что с вероятностью 99% он тоже эмигрант", - говорит Юлия.

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Канадское правительство серьезно взялось за финансовое образование в местных школах и сейчас большинство провинций сосредоточены либо на обновлении уже существующих учебных программ , либо на внедрении новых. Чтобы с первых классов дети учились правильно обращаться с деньгами. Они не умеют накапливать под подушкой, а учится инвестировать деньги, развивать собственный бизнес, хранить и приумножать деньги.

Фото: julia.demchuck

Как один из примеров неправильного вложения денег Юлия приводит покупку жилья:

- Аренда выгоднее. Ты всегда знаешь, сколько максимально потратишь на жилье каждый месяц. Со своим жильем ты знаешь лишь минимальную сумму. Всегда надо что-то подремонтировать, подрисовать, заменить. В ренте этим всем занимается арендодатель.

- Покупка / продажа собственного жилья - очень дорогое удовольствие. И нет, это я не про цену, а про всякие налоги, комиссии, риелтора, инспекции и тд. На это все это надо запланировать еще примерно 5-10% от цены.

- Не привязанность к месту. Вот представьте себе, вам предлагают новую лучшую работу с зарплатой на пару десятков тысяч выше, чем нынешняя. Но она в 2 часах езды от вашего дома. А туда и обратно это уже 4 часа, и на личную жизнь времени не остается. А с арендой этот вопрос решается очень легко и вот вы уже живете за 15 мин от новой работы.

- Не стоит также забывать о налоге на недвижимость, который платят все владельцы (а это минимум пару тысяч $ в год), плюс разнообразные обязательные взносы в казнь (типа ОСМД), страхование и тд.

- Невозможно спрогнозировать, вырастет ли жилье в цене со временем. Вы можете купить домик в красивом многообещающем городке, а потом что-то пойдет не так. Как когда-то случилось с

Блогер Юлия Бондарчук, которая с семьей живет в Финляндии, показала, как выглядят местные магазины секондхенд. Здесь можно арендовать место для продажи собственных вещей, а магазин называют кирпис.