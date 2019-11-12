Униан Львовская область: из-за срыва отопления школьников отправили на бессрочные каникулы

В Новом Роздоле на Львовщине школьники от 11 ноября пошли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе.

Похожая ситуация и в Новояворовске. Температура в помещениях там уже опустилась ниже 10 градусов. В детских садах работают только объединенные группы. Там помещения обогревают электрическими каминами. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в области объявили чрезвычайную ситуацию, пишет zaxid.

В школах Нового Роздола начались бессрочные каникулы до момента запуска тепла.

"Сейчас конечной даты нет. Для того, чтобы мы избежали массового заболевания учеников", - подчеркнула и.о. городского головы Нового Роздола Ирина Кравец.

Сегодня к Новому Роздола прибыл целый десант областных чиновников во главе с Маркияном Мальским. Глава области уверяет: есть план, по которому уже за неделю-две батареи горожан должны согреться. На повестке дня два вопроса: изменение управляющего ТЭЦ и выплата зарплаты самим работникам теплоэнергоцентрали еще с мая месяца.

"Одно из государственных предприятий уже готовится к выезду в Раздол для того, чтобы конкретно осуществлять запуск. Первоочередной является выплата заработной платы. Трудовой коллектив уже собирается. Он готов работать", - сказал председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

До среды обещают выбрать для Новороздольской ТЭЦ нового управляющего вместо фирмы "Гарант Энерго М", которая подавала тепло. Напомним, эта теплоэнергоцентраль принадлежит фирмам братьев Дубневичей. В начале прошлого года ее арестовал суд по делу о краже газа. После этого государственное агентство выбрала ТЭЦ временного управляющего - киевскую фирму "Гарант Энерго М". Она не смогла выплатить работникам зарплаты, поэтому два больших города могут войти в зиму без централизованного отопления.

"В детской комнате температура не поднимается выше 16 градусов. Это при том, что в коридоре постоянно работает тепловентилятор. С маленьким сыном греемся в комнате с электрокамином. Ради детей должны это делать. Здесь не сэкономишь. Два приборы по 2 киловатта. Где-то исключаем, экономим. Думаю, платежки придут в три раза больше, чем бы это было централизованное отопление", - говорит Михаил Туряб.

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В селе Небылов Рожнятовского района Ивано-Франковской области 76 школьников учатся в аварийном корпусе местной школы. В помещении отпадает штукатурка, нет современного отопления. К аварийного корпуса планируется подключить электрокотельню, провести воду и обустроить теплые туалеты.