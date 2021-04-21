Школьникам продлят учебный год

В школах могут продлить учебный год. Фото: pixabay.com

Школьникам придется летом отрабатывать отдых на карантине. Решение об этом будут непосредственно принимать руководители учебных заведений.

Согласно законодательству, школьный учебный год должен длиться 175 дней, сообщили в Министерстве образования, передает ТСН. И заканчиваться не позднее чем в июле.

Традиция заканчивать учебный год в мае допустима только при условии, что учебное заведение использовало все учебные дни.

Благодаря дистанционке, обучение в большинстве школ сейчас идет по плану. Но есть заведения, где дети не учились через удлиненные каникулы. В таких школах обучение продлится до июня.

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Министерство образования и науки Украины утвердило образовательную программу для учащихся пятых-девятых классов. В типовых учебных планах, которые являются составной частью программы, появился новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".