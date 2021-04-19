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понедельник, 19 апреля 2021 15:34

Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность

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Министерство образования и науки Украины утвердило образовательную программу для учащихся пятых-девятых классов. В типовых учебных планах, которые являются составной частью программы, появился новый предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Gazeta.ua спросила школьников и их родителей: нужен ли такой учебный предмет ученикам.

Автор: education.24tv.ua
  Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность

"Мне нравится такая инициатива. К сожалению, есть вещи о финансах, о которых дети не знают, пока не натолкнутся на них в реальной жизни. Было бы замечательно заранее подготовиться и получить знания о реальном мире. Считаю, что каждый ученик должен знать, как рационально расходовать средства и платить налоги. Это поможет развить уровень общей осознанности", - говорит школьница София Тараненко.

Это хорошая новация в школьную программу. В связи с глобализацией появляются новые финансовые задачи и услуги, убеждена ученица София Даценко:

"Люди не всегда подготовлены к решению подобных задач. Получение знаний по финансовой грамотности поможет сформировать правильное отношение к личным деньгам и позволит принимать выгодные решения в будущем".

Школьница Татьяна Георгиева убеждена, что рост материального достатка зависит от того, насколько целесообразно люди тратят ресурсы и распоряжаются средствами.

"Мне было бы интересно изучать финансовую грамотность, потому что тогда буду знать, как правильно тратить деньги в будущем и добиваться успеха. Появление такой дисциплины в школе сможет улучшить развитие экономики и благосостояния граждан", - добавляет школьница.

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Мать девятиклассницы Инна Молчанова заметила, что финансовая грамотность необходима всем школьникам:

"В развитых странах дети умеют обращаться с деньгами и понимают, что это основа успешного будущего. Предпринимательство - это уже более узкий профиль. Считаю, что это не нужно, ведь воспитаем ряд предпринимателей. Сегодня на рынке труда более востребованы простые рабочие из аграрной сферы и производства. Когда я училась, то экономика была факультативом. Все, кто желал углубиться в эту тему, посещали этот предмет".

Мать пятиклассников Анна Романенко подчеркнула, если к преподаванию этих дисциплин подойдут ответственно и не будут делать это для "галочки", то дети будут иметь хорошее дополнение к школьной программе:

"Трудно комментировать, поскольку еще не видела, какой фактический материал будут содержать эти предметы. Однако в целом я сторонница того, чтобы в школах были предметы, которые максимально подготовят наших детей к реалиям жизни, будут учить быть социально ответственными".

Американский центр экономики UC вместе с Фондом Датера провел совместное исследование по уровню финансового образования в средних школах на юго-западе штата Огайо и в Кентукки. С более 80 школ только 9 обучают детей элементарным основам обращения с деньгами.

Автор: Алёна Лищук
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Дата
19
апреля

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