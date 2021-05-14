Школьникам продлили учебный год: список городов

В нескольких городах решили продлить учебный год для школьников. Фото: ua.depositphotos.com

В шести городах Украины приняли решение продолжить обучение в июне.

В Сумах и Хмельницком учебный год закончится 11 июня. В Черкассах и Тернополе - 8-го, в Полтаве - 9-го. Начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или даже до 14 июня, сообщили в Завтраке с 1 + 1.

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В Киеве последний звонок планируют провести в пятницу, 28 мая.

Ранее в Министерстве образования сообщили: в некоторых школах может возникнуть необходимость продлить учебный год. Речь шла о регионах, где каникулы были длиннее, чем обычно, в связи с эпидемической ситуацией. Учебные заведения во время карантина должны самостоятельно принять решение о сроках завершения учебного года.

Начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко сообщил, что учебный год в школах не должен длиться дольше, чем до 1 июля. Продление срока обучения - один из возможных способов наверстать неосвоенный материал.