Школьникам пообещали бесплатные экскурсии

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1413
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6498
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 936
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6057
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40266
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1152
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3339
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
8
8
4
7
5
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
Украинец поделился впечатлениями от жизни в Парагвае
&quot;Мисс Украина Вселенная-2019&quot;: самые &quot;горячие&quot; фото красавицы
"Мисс Украина Вселенная-2019": самые "горячие" фото красавицы
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
Пробка на несколько километров: в Киеве столкнулись 4 автомобиля
В столице троллейбус разбил светофор
В столице троллейбус разбил светофор
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Днем сапят, потом гуляют до 3-х ночи - украинки рассказали об особенностях жизни в Греции
Видео
Все видео
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Маршрутка с пассажирами провалилась под асфальт
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 936
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5544
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7560
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1863
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 783
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
суббота, 26 октября 2019 12:56

Школьникам пообещали бесплатные экскурсии

  Комментировать
Школьникам пообещали бесплатные экскурсии
Сейчас школьники имеют льготы в пределах ученических билетов. Фото: УНІАН

В следующем году экскурсии школьников будут оплачивать средствами из государственного бюджета.

"Это программа "мобильности" школьников, чтобы дети из разных регионов могли путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в 2020 году", - заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, пишет "Радіо Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько опорных школ не соответствуют критериям

Правительство поддержало соответствующую программу. Министр ждет пока ее утвердят в бюджет.

Сейчас школьники имеют льготы в пределах ученических билетов. Например, дети в возрасте 6-14 лет оплачивают 75% полной стоимости проезда по железной дороге в пределах Украины.

На образовательную сферу планируют потратить 136,4 млрд грн. Расходы государственного бюджета-2020 на образование увеличили на 7,7 млрд грн по сравнению с 2018-м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Школьникам пообещали бесплатные экскурсии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Первым потерял силы девятимесячный Бон-Бон

Самое читаемое
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 33203
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 31455
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 30322
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 24048
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 22356
Общество
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
 Просмотров: 837
Саакашвили продает вино по 700 евро за бутылку
Саакашвили продает вино по 700 евро за бутылку Просмотров: 108
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
 Просмотров: 171
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
В Одесской области подожгли иномарку таможенника и дорогой сканер грузов
 Просмотров: 243
Двойное гражданство: в правительстве назвали преимущества для Украины
Двойное гражданство: в правительстве назвали преимущества для Украины Просмотров: 360
Больше всего комментируют
9
Арамахия прошел полиграф: результаты
7
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
2
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
2
Боевики требуют денег у перевозчиков
2
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
Голосов: 46577
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua