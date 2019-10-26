Школьникам пообещали бесплатные экскурсии

Сейчас школьники имеют льготы в пределах ученических билетов. Фото: УНІАН

В следующем году экскурсии школьников будут оплачивать средствами из государственного бюджета.

"Это программа "мобильности" школьников, чтобы дети из разных регионов могли путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в 2020 году", - заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, пишет "Радіо Свобода".

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Правительство поддержало соответствующую программу. Министр ждет пока ее утвердят в бюджет.

Сейчас школьники имеют льготы в пределах ученических билетов. Например, дети в возрасте 6-14 лет оплачивают 75% полной стоимости проезда по железной дороге в пределах Украины.

На образовательную сферу планируют потратить 136,4 млрд грн. Расходы государственного бюджета-2020 на образование увеличили на 7,7 млрд грн по сравнению с 2018-м.