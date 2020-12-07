Сколько заражений Covid-19 происходит в транспорте

Заражение в основном случаются в маршрутках из-за несоблюдения карантина. Фото: pixabay

До 30% случаев инфицирования коронавируса происходит в транспорте.

Заражение в основном случаются в маршрутках из-за несоблюдения карантина, заявил председатель Держспоживслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Україна 24".

По его словам, работу транспорта также надо ограничивать.

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"О транспорте. Согласно епидрозследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирование происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте" , - пояснил Рубан.

Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест),