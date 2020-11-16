Сколько выходных ждет украинцев в декабре

Всего в декабре текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. Фото: pixabay

В декабре, к концу года обычно подводят итоги пережитого.

Также в этот месяц украинцы будут иметь дополнительный выходной, пишет "Униан".

Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько дополнительных выходных будет у украинцев в 2021 году

Католическое Рождество в 2020-м приходится на пятницу. Поэтому этот день будет нерабочим. Поскольку далее следуют привычные выходные, на украинцев ждут 3 выходных подряд - 25, 26 и 27 декабря.

Всего в декабре текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, в первый месяц зимы украинцы будут иметь 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.

Зима 2020-2021-го скорее всего, не будет такой же аномально теплой, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.