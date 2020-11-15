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воскресенье, 15 ноября 2020 10:05

Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь

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Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Зима 2020-21, скорее всего, не будет такой же аномально теплой, как предыдущая. Фото: pixabay.com

Зима 2020-21, скорее всего, не будет такой же аномально теплой, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.

Леонид Горбань прогнозирует морозы на Николая, оттепель на Новый год, три "плюсовых" и два "минусовых" периода. По его расчетам, "первая семидневка декабря будут с плюсовой температурой, +4 ... + 5 градусов". 6 декабря пройдет снег с дождем, передает OBOZREVATEL.

С 8 по 14 декабря установятся морозы на уровне -9 ... -11 градусов. 8 и 11 декабря возможны снег. С 13 декабря придет новое потепление, и до 17 декабря воздух будет прогреваться до +4 ... + 5 градусов. 15 декабря возможен снег с дождем, 17 декабря - дождь.

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С 18 по 28 декабря ожидается длительный морозный период, когда температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад. Так, в день святого Николая, который выпадает на 19 декабря, в Украине будет мороз и снег, прогнозирует народный синоптик. Но за несколько дней до Нового года начнется оттепель. 29-31 декабря температура воздуха станет плюсовой, +1 ... + 3 градуса. 29-30 декабря может пройти снег с дождем.

"В январе будет три оттепели и три периода морозов, но сильных морозов не ожидается", - добавил Леонид Горбань. Он также уточнил, что его расчеты актуальны для центральных регионов Украины, включая Киев.

По оценкам Владимира Деркача, в первые дни декабря ожидается очередное похолодание. В период до 10 декабря ожидается небольшое потепление, могут пройти осадки. 9-11 декабря может снова похолодать.

Вблизи даты 15 декабря в Украине могут установиться плюсовые температуры, но на Николая, 19 декабря, возможен ночной мороз. В период с 20 декабря народный синоптик прогнозирует аномально теплую погоду, которую он назвал "зимним бабьим летом". В последние дни Владимир Деркач пообещал небольшие морозы и осадки в виде снега.

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 года прогнозируется морозная течение ряда дней. Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа.

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