Сколько времени можно проводить детям в интернете

В 5-летнем возрасте ребенок не должен сидеть в TikTok. Фото: pixabay.com

Родители должны следить за тем, какие приложения устанавливают дети на телефон.

До 10-летнего возраста следует внимательно контролировать то, чем они интересуются, объяснила Gazeta.ua семейный и детский психолог Богдана Янкив.

"Следить стоит, но не навязчиво. Должна быть осознана интерес, почему малыш смотрит эти видео, мультики, ищет ту или иную информацию. Надо спрашивать у ребенка, что он получает в интернете. Так мы разрушаем барьер, налаживаем отношения и строим доверие", - рассказала психолог.

Можно попытаться ответить на запросы ребенка самостоятельно. Так родители смогут понимать психологическое состояние ребенка и его потребности.

"Прежде всего, надо объяснить, что вредно все время проводить в смартфонах. Родители должны следить за тем, какие приложения устанавливают дети на телефон, что они просматривают, четко регламентировать время пребывания в интернете - с возрастом можно увеличивать время. В 6 лет, например, это должно быть не более 1 часа. Стоит проверять историю и учитывать, чем интересуется ребенок, и думать, почему именно на это обращает внимание", - говорит експертка.

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Подростков нельзя тотально контролировать, ведь они могут враждебно это воспринимать и еще больше закрыться от родителей.

С возрастом можно увеличивать количество времени, которое ребенок может проводить в онлайн-среде.

"Должна быть возрастная градация. В 5-летнем возрасте ребенок не должен сидеть в TikTok. Ограничение по возрасту - это здоровое потребление информации. Развитые страны следят за этим. В Германии между уроками ни один ребенок на перерыв не играет гаджетами. Они едят, бегают, разгружаются", - отметила Янкив.

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