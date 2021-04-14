Сколько украинцев заразились коронавирусом за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 14 553 новых больных коронавирусом. Из них детей - 612, медработников - 426.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 887 338 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 14 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 38 225 пациентов, из них 467 - за последние сутки. Выздоровели 1 442 618 пациентов, за последние сутки - 12 384.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;
Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.
В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.
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