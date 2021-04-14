Сколько украинцев заразились коронавирусом за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,8 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 14 553 новых больных коронавирусом. Из них детей - 612, медработников - 426.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 887 338 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 14 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 38 225 пациентов, из них 467 - за последние сутки. Выздоровели 1 442 618 пациентов, за последние сутки - 12 384.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;

Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область - 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;

Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;

Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;

Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область - 321 случай / 330 прививок;

Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;

Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;

Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.