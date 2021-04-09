Сколько украинцев привились Covid-вакциной за минувшие сутки

Больше всего прививок за все время сделали в Киеве. Фото: pixabay.com

8 апреля в Украине еще 18 566 человек прививались от Covid-19, а 3 человека завершили вакцинацию.

Больше всего прививок за все время сделали в Киеве, сообщила пресс-служба Минздрава. Вакцинацию осуществляли силами 145 мобильных бригад по иммунизации и 848 стационарными пунктами прививок.

С начала вакцинации 1 дозу из 2 необходимых получила 353 141 человек, 5 человек в Хмельницкой и Черновицкой областях завершили вакцинацию. 2 человека первую дозу вакцины получили за рубежом.

Наибольшее количество прививок за сутки сделали в Днепропетровской области - 1990, а также в Киевской области - 1970, Киеве - 1850 и Львовской области - 1540. Наименьшее количество людей вакцинировали в Черниговской области - 140 человек. В этой области также в целом наименьшее количество вакцинированных за весь период кампании - 6656.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй день подряд в Украине фиксируют почти 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Минздраве спрогнозировали, что в середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом. Наступает напряженный период и значительный рост количества заболевших. Ожидается, что еще в течение 10-14 дней количество больных ежедневно будет расти на 25-30 тыс.