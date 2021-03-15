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понедельник, 15 марта 2021 10:17

Сколько украинцев привились Covid-вакциной за минувшие сутки

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В течение воскресенья, 14 марта, в Украине еще 2018 человек привились от Covid-19 индийской вакциной Covishield.

Больше всего прививок сделали в Донецкой области, сообщила пресс-служба Минздрава.

С начала кампании вакцинации сделали 53 155 прививок. Все они пока получили 1 дозу препарата из 2 необходимых.

Автор: МОЗ
 

Количество людей, которые вакцинировались в областях за сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 170 прививок;

Донецкая область - 260 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Ивано-Франковская область - 18 прививок;

Киевская область - 230 прививок;

Кировоградская область - 30 прививок;

Луганская область - 170 прививок;

Львовская область - 50 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 160 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Сумская область - 50 прививок;

Тернопольская область - 100 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 60 прививок;

Черновицкая область -120 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

За весь период кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области - 5044 прививок, наименьшее – в Черниговской области - 1006.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6792 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 109. В больницу попали 2497 человек.

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15
марта

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