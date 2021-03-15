Сколько украинцев привились Covid-вакциной за минувшие сутки

В течение воскресенья, 14 марта, в Украине еще 2018 человек привились от Covid-19 индийской вакциной Covishield.
Больше всего прививок сделали в Донецкой области, сообщила пресс-служба Минздрава.
С начала кампании вакцинации сделали 53 155 прививок. Все они пока получили 1 дозу препарата из 2 необходимых.
Количество людей, которые вакцинировались в областях за сутки:
Винницкая область - 10 прививок;
Волынская область - 90 прививок;
Днепропетровская область - 170 прививок;
Донецкая область - 260 прививок;
Житомирская область - 70 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Ивано-Франковская область - 18 прививок;
Киевская область - 230 прививок;
Кировоградская область - 30 прививок;
Луганская область - 170 прививок;
Львовская область - 50 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 160 прививок;
Полтавская область - 80 прививок;
Сумская область - 50 прививок;
Тернопольская область - 100 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 100 прививок;
Хмельницкая область - 60 прививок;
Черновицкая область -120 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
За весь период кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области - 5044 прививок, наименьшее – в Черниговской области - 1006.
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За последние сутки в Украине обнаружили 6792 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 109. В больницу попали 2497 человек.
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