Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные: данные из областей

За последние сутки в Украине обнаружили 6792 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 109. В больницу попали 2497 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 467 548 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 15 марта сообщает Минздрав.
Умерли 28 433 пациентов, из них 130 за последние сутки. Выздоровели - 1 226 007, за последние сутки - 3491.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 313 случаев;
Винницкая область - 426 случаев;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 439 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 778 случаев;
Закарпатская область - 333 случая;
Запорожская область - 61 случай;
Ивано-Франковская область - 330 случаев;
Киевская область - 464 случая;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 19 случаев;
Львовская область - 552 случая;
Николаевская область - 310 случаев;
Одесская область - 407 случаев;
Полтавская область - 165 случаев;
Ровенская область - 111 случаев;
Сумская область - 197 случаев;
Тернопольская область - 274 случая;
Харьковская область - 373 случая;
Херсонская область - 53 случая;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 396 случаев;
Черниговская область - 94 случая.
17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. А также город Винница.
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