Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные: данные из областей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,4 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6792 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 109. В больницу попали 2497 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 467 548 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 15 марта сообщает Минздрав.

Умерли 28 433 пациентов, из них 130 за последние сутки. Выздоровели - 1 226 007, за последние сутки - 3491.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переполненные палаты и недостаток кислорода: в Харькове заявили о критической ситуации

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 313 случаев;

Винницкая область - 426 случаев;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 439 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 778 случаев;

Закарпатская область - 333 случая;

Запорожская область - 61 случай;

Ивано-Франковская область - 330 случаев;

Киевская область - 464 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 19 случаев;

Львовская область - 552 случая;

Николаевская область - 310 случаев;

Одесская область - 407 случаев;

Полтавская область - 165 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 197 случаев;

Тернопольская область - 274 случая;

Харьковская область - 373 случая;

Херсонская область - 53 случая;

Хмельницкая область - 329 случаев;

Черкасская область - 144 случая;

Черновицкая область - 396 случаев;

Черниговская область - 94 случая.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. А также город Винница.