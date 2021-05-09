Сколько украинцев получили прививку от коронавируса

Назвали количество вакцинированных украинцев. Фото: Reuters

По состоянию на 9 мая в Украине от Covid-19 вакцинировали 862 641 человека.

Из них получили 1 дозу - 862 639 людей, завершили вакцинацию - 446. Об этом сообщает Минздрав.

Прививки проводили 76 мобильных бригад по иммунизации и 367 пунктов прививки.

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По состоянию на 8 мая на вакцинацию записались 527 949 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

- г. Киев — 255 случаев/360 прививок;

- Винницкая область — 73 случая/60 прививок;

- Волынская область — 82 случая/102 прививки;

- Днепропетровская область — 798 случаев/510 прививок;

- Донецкая область — 401 случай/0 прививок;

- Житомирская область — 191 случай/51 прививки;

- Закарпатская область — 37 случаев/30 прививок;

- Запорожская область — 111 случаев/53 прививки;

- Ивано-Франковская область — 83 случая/120 прививок;

- Киевская область — 210 случаев/225 прививок;

- Кировоградская область — 150 случаев/289 прививок;

- Луганская область — 54 случая/86 прививок;

- Львовская область — 329 случаев/814 прививок;

- Николаевская область — 253 случая/303 прививки;

- Одесская область — 342 случая/298 прививок;

- Полтавская область — 147 случаев/164 прививки;

- Ровенская область — 142 случая/50 прививок;

- Сумская область — 225 случаев/40 прививок;

- Тернопольская область — 227 случаев/160 прививок;

- Харьковская область — 361 случай/55 прививок;

- Херсонская область — 154 случая/540 прививок;

- Хмельницкая область — 227 случаев/10 прививок;

- Черкасская область — 152 случая/226 прививок;

- Черновицкая область — 69 случаев/117 прививок;

- Черниговская область — 299 случаев/180 прививок.

8 мая в Украине подтвердили коронавирус в 5372 человек. Также зафиксировали 193 смерти, а 2599 больных оказались в больницах.