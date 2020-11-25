Сколько украинцев оштрафовали за отсутствие маски

Если человек сам на улице, то в ношении маски нет необходимости. Фото: pixabay.com

За 4 дня в Украине составили более 2 тыс. постановлений о наложении штрафов за отсутствие защитных масок в общественных местах.

Об этом на утреннем брифинге 25 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С субботы в нашей стране действует закон о наложении административной ответственности за отсутствие масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Эти действия призваны сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких, - сказал он.

Степанов добавил, что когда человек сам на улице, то в ношении маски нет необходимости.

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С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Размер штрафа - от 170 до 255 грн. Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.