Сколько украинцев не читали Конституцию - результаты опроса

Большинство украинцев изучают Конституцию, чтобы знать свои права. Фото: Stanislav Yurchenko (RFE/RL)

Только 11% украинцев знакомы со всеми разделами Конституции Украины, а 32% - знают отдельные. Из них около половины изучают ее, чтобы знать свои права.

47% людей в Украине никогда не читали закона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" вместе с социологической службой Центра Разумкова.

В то же время около 67% опрошенных считают, что Конституцию Украины следует изменить. Противоположного мнения - 12%. Также около 20% не имеют позицию по этому поводу.

46% респондентов знают, что носителем суверенитета и источником власти в Украине является народ. А 34% украинцев считают, что президент - носитель суверенитета.

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Исследования проводились с 13 до 20 июня в этом году во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Украина 28 июня будет отмечать 23-ю годовщину со дня принятия Конституции. По всей Украине местные власти готовятся к празднику.