Куда пойти в Киеве на День Конституции: ТОП-10 событий

Выходные на День Конституции продлятся три дня. Фото: dr._veronika

28 июня в Украине будет День Конституции. По этому случаю в Киеве состоится много интересных мероприятий.

В этом году праздник выпадает на пятницу. Ожидается длинный уикэнд — три дня. И в каждый выходной будет какое-то событие. Программу подготовил Информатор.

На Майдане Независимости (вокруг стелы) с 24 июня до 20 августа будет выставочный проект "Век несокрушимых".

Еще 20 июня открылась фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", которая будет работать до 2 июля.

26 июня состоится праздничная концертная программа "Мое государство - свободная Украина". Она пройдет в помещении Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

С 26 по 30 июня пройдут показы научно-познавательных фильмов "История прав человека", "Молодежь за права человека" в детских специализированных кинотеатрах "Старт", "Факел", "Луч".

27 июня в Голосеевском парке культуры и отдыха имени Рыльского проведут легкоатлетический пробег "Украина - моя родная страна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев едут отдыхать за границу - результаты опроса

Также 27 июня готовят культурно-художественный проект "Украина - это мы!". Это будет возле здания Печерской районной госадминистрации на улице Емельяновича-Павленко, 15.

28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику. Цветы возложат и к памятникам другим историческим деятелям Украины во всех районах города.

В Центральном парке культуры и отдыха, возле Арки дружбы народов, 28 июня будет патриотическое мероприятие "Победа непокоренных".

В центральных городских и районных библиотеках стартовал цикл мероприятий, направленных на распространение знаний конституционализме, формирование правовой культуры, разъяснение стратегического курса государства на вступление Украины в ЕС и Организации Североатлантического договора. Мероприятия продлятся до 30 июня.

Также в этом месяце проходит выставка архивных документов "Ко Дню Конституции Украины" в читальном зале Государственного архива Киева.

В этом году отдых в Закарпатье для семьи обойдется около 10 тыс. грн. Так, в туристическом селе Поляна арендовать сельскую усадьбу стоит от 400 грн в сутки..