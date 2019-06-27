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четверг, 27 июня 2019 09:40

Как Украина будет праздновать День Конституции

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Как Украина будет праздновать День Конституции
День Конституции в этом году Украина будет отмечать скромно и без лишнего пафоса. Фото: politeka.net

Украина 28 июня отмечать 23-ю годовщину со дня принятия Конституции.

По всей Украине местные власти готовятся к празднику, пишет "Сегодня".

"День Конституции в этом году Украина будет отмечать скромно и без лишнего пафоса - говорят аналитики аналитической системы по проверке контрагентов YouControl. - Однако в отдельных крупных городах все же пройдут концерты, флешмобы, покажут хореографические постановки. А некоторые населенные пункты к празднику покупают подарки, цветы и открытки на очень скромные суммы ".

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Столица

Киевская мэрия за 70 тыс. грн заказала праздник, который продлится около памятника Пилипу Орлику, автору первой казацкой Конституции. В этом знаковом месте возложат цветы, мероприятие будет сопровождаться песнями в исполнении хора, а территорию оформят декоративными установками с украинскими флагами. А вот Святошинская РГА за 21,7 тыс. грн в парке "Интернациональный" заказала, кроме технического обеспечения мероприятия, еще и концерт с участием народных и заслуженных артистов Украины, а также других коллективов. Причем, согласно договору, ведущий обязательно должен иметь опыт проведения государственных концертных программ.

Запад

Здесь выделилась Ивано-Франковская область. В областном центре планируется комплекс культурных мероприятий, за который местная власть отдаст 47,8 тыс. грн. В эту сумму входит световое и звуковое оборудование, сцена и даже 300 афиш. А на известном курорте Яремче закупили услуги по проведению концертно-развлекательной программы сразу для 2-х праздников: Дня молодежи и Дня Конституции. В договоре нет детализации о том, что именно входит в закупку, стоимость которой 14,8 тыс. грн.

Днипро

Уже который год подряд масштабам празднования по самым разным поводам удивляет Днипро. Целых 341 тыс. грн потратят местные власти на торжество. В День Конституции в городе можно будет посетить концерт "Мы - Украина", флешмоб "Украина. Государственность. Конституция" и патриотическое мероприятие "Мое Государство. Моя Украина".
Многие другие города к празднованию подошли менее масштабно. Так, в Сумах (местная Нацполиция) заказала открыток на 1,3 тыс. грн. Васильевская горсовет (Запорожская область) приобрела по случаю Дня молодежи и Дня Конституции 100 подарков по 50 грн и четыре по 280 грн.

В июне украинцы будут иметь 2 дополнительных выходных - 17 и 28 числа. Об этом стало известно из постановления Кабмина. 28 июня отмечается государственный праздник - День Конституции.

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Дата
27
июня

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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