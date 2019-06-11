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вторник, 11 июня 2019 18:47

Сколько украинцев не были за границей - результаты опроса

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Сколько украинцев не были за границей - результаты опроса
Большинство людей выезжают из Украины ради путешествий. Фото: rossandhelen / Depositphotos

Только 48% людей в Украине хоть раз в жизни были за границей, 52% - никогда.

15% украинцев ездят за границу в путешествия, 9% - в гости к родственникам и друзьям, 9% - на работу или заработки, еще 4% - в рабочие командировки. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group.

В то же время в начале действия безвизового режима в июне 2017-го за рубежом никогда не были 69% украинцев, а в феврале прошлого года - 65%.

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Исследования проводились в период с 21 по 30 мая в этом году. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

42,6 млн поездок в страны Евросоюза совершили украинцы с введением безвиза. Такую статистику приводит Государственная пограничная служба.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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