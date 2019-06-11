Сколько украинцев не были за границей - результаты опроса

Большинство людей выезжают из Украины ради путешествий. Фото: rossandhelen / Depositphotos

Только 48% людей в Украине хоть раз в жизни были за границей, 52% - никогда.

15% украинцев ездят за границу в путешествия, 9% - в гости к родственникам и друзьям, 9% - на работу или заработки, еще 4% - в рабочие командировки. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group.

В то же время в начале действия безвизового режима в июне 2017-го за рубежом никогда не были 69% украинцев, а в феврале прошлого года - 65%.

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Исследования проводились в период с 21 по 30 мая в этом году. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

42,6 млн поездок в страны Евросоюза совершили украинцы с введением безвиза. Такую статистику приводит Государственная пограничная служба.