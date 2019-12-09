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понедельник, 09 декабря 2019 11:14

Сколько украинцев изменили мобильного оператора

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Сколько украинцев изменили мобильного оператора
pro.berdyansk.biz Изменение мобильного оператора с сохранением номера: более 35 украинцев воспользовались новой услугой

Более 35 тысяч украинцев уже изменили мобильного оператора и при этом сохранили свой номер телефона.

"По состоянию на 9 декабря 2019 перенесено 35140 мобильных номеров между операторами связи", - сообщил УНН Украинский государственный центр радиочастот.

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Эту услугу ввели в мае. Украинцы могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

Услуга является бесплатной. Владельцы контрактных номеров вообще без проблем со сменой оператора. Им только нужно подать заявку и забрать новую сим-карту.

Тем кто предоплаченная связь, сначала нужно зарегистрировать свой номер. Для этого подать свои паспортные данные и написать заявку, затем написать такое же заявление на смену номера. Оператор должен заменить номер на протяжении трех дней.

Отказать в переносе номера вам могут, если номер зарегистрирован не на вас или не зарегистрирован вообще, в заявлении указаны ложные сведения. И если вы подали заявки сразу нескольким операторам. Перенос номера нужно делать не чаще, чем раз в месяц.

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09
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