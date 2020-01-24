Сколько украинцев имеют гражданство РФ

Назвали количество украинцев с российским гражданством

Россия предоставила гражданство прошлого года 299422 украинцам. Кроме того, граждане Украины в 2019 году получили 53 915 разрешений на временное проживание. Проживает на сегодня по этим разрешениями в РФ 114537 украинцев.

Также в прошлом году приняли решение о выдаче 53378 разрешений на проживание для украинцев; всего, по данным МВД РФ, в настоящее время в России проживает за видами на жительство 155863 украинцев, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Также в МВД РФ насчитали в 2019 году 550,1 тыс. граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 435,5 тыс. - приезжали на работу, 35,3 тыс. - с целью обучения, 56,8 тыс. - как туристы и по другим причинам - 56,2 тыс.

На Донбассе на временно оккупированных территориях сиротам раздают российские паспорта.