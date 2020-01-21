Россия на Донбассе выдает свои паспорта детям-сиротам

РФ продолжает выдавать свои паспорта. Фото: Корреспондент

На Донбассе на временно оккупированных территориях сиротам раздают российские паспорта.

Российские пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР", сообщает "Радио Свобода".

Дети не могут приехать на подконтрольную Украине территорию за легальными документами.

Как заявила бывшая специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, "паспортизация" на этих оккупированных территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают "документы" "ЛДНР". По ее словам, пока что Украина не может этому противодействовать, потому что не разработана ни одна процедура для замены этих "паспортов" на украинские документы.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.