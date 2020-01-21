Россия на Донбассе выдает свои паспорта детям-сиротам

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 801
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 783
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 576
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3411
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 900
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1521
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 846
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 657
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8910
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
17
4
6
14
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта
Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта
&quot;Я – Волноваха&quot;: годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими
"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Видео
Все видео
Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт
Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт
Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа
Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Задержали лиц, которые незаконно приплыли из ЛНР в Украину за соцвыплатами
Задержали лиц, которые незаконно приплыли из ЛНР в Украину за соцвыплатами
Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам
Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 999
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1485
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2934
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 270
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 06:30

Россия на Донбассе выдает свои паспорта детям-сиротам

  Комментировать
Россия на Донбассе выдает свои паспорта детям-сиротам
РФ продолжает выдавать свои паспорта. Фото: Корреспондент

На Донбассе на временно оккупированных территориях сиротам раздают российские паспорта.

Российские пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР", сообщает "Радио Свобода".

Дети не могут приехать на подконтрольную Украине территорию за легальными документами.

Как заявила бывшая специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец, "паспортизация" на этих оккупированных территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают "документы" "ЛДНР". По ее словам, пока что Украина не может этому противодействовать, потому что не разработана ни одна процедура для замены этих "паспортов" на украинские документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбирают авто с украинскими номерами

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия на Донбассе выдает свои паспорта детям-сиротам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 49456
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20506
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 20331
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 18036
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
3
 1 Просмотров: 16047
Донбасс
Оккупанты палят на смерть: сообщили о потерях на фронте
Оккупанты палят на смерть: сообщили о потерях на фронте Просмотров: 135
Мужчина пытался провезти в ОРДЛО комплектующие к оружию
Мужчина пытался провезти в ОРДЛО комплектующие к оружию Просмотров: 270
В комбата Украинской добровольческой армии Друга "Червня" обнаружили рак
В комбата Украинской добровольческой армии Друга "Червня" обнаружили рак Просмотров: 1440
ЕСПЧ заставил Украину выплатить Нелле Штепе компенсацию
ЕСПЧ заставил Украину выплатить Нелле Штепе компенсацию 1 Просмотров: 711
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка 5 Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
5
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
1
Сутки на Донбассе: в ВСУ есть потери, много раненых
Голосов: 5336
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua