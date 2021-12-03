Сколько сгенерировали Covid-сертификатов в "Дії": цифра впечатляет

В "Дії" сгенерировали уже 11 миллионов Covid-сертификатов. Фото: diia.gov.ua

По состоянию на 3 декабря в приложении "Дія" сгенерировали 11 млн международных и внутренних Соvid-сертификатов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Facebook.

"Команда Минцифры в последние полгода работает для того, чтобы украинцы могли быстро и удобно получать Covid-сертификаты в "Дії". Это позволило избежать лишних контактов в очередях и сохранить здоровье", - написал Федоров.

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Он напомнил, каким образом можно сгенерировать сертификат о вакцинации и получить обещанную 1 тыс. грн помощи от государства.

Если вы уже вакцинировались, но еще не получили сертификат в приложении "Дія", как раз время это сделать. Сейчас получить сертификат в приложении можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Нужно только авторизироваться через BankID.

Только с зеленым сертификатом в приложении "Дія" вы сможете получить 1000 грн и потратить ее на услуги бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии", - резюмировал Федоров.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря. Деньги будут поступать и тратиться через систему "Дія". Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на книги.