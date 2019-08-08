Сколько процентов украинцев довольны жизнью

Уверены в детях и семье, но не в собственной безопасности. Фото: из открытых источников

Украинцы довольны детьми и работой, личной жизнью, знаниями и умениями, но переживают за финансовое состояние и безопасность.

В общем 48% довольных жизнью. Это на 7% больше, чем 2 года назад, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Насколько довольны, настолько и не удовлетворены тем, как жизнь складывается, - 27%

Согласно опросу, своей семьей в той или иной степени удовлетворены 77% опрошенных. Поведением детей, развитием их личных качеств - 78%. Своим поведением в отношении других людей довольны 77%. Тем, как другие относятся к ним, - 76%. Своими знаниями, опытом, умениями довольны 70%.

В наибольшей степени опрошенные недовольны уровнем благосостояния и вопросами безопасности, уверенности в будущем.

Уровнем своей материальной обеспеченности недовольны 57%. Уверены в завтрашнем дне только 14%.

Обеспечением безопасности Украины недовольны - 64%, а экономическим положением - 83%.

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В среднем своей жизнью чуть больше довольны молодые люди, чем старшее поколение. Таких среди молодых людей 58%. Люди с лучшим финансовым положением также чаще отмечают, что они довольны тем, как складывается их жизнь, чем бедные.

По полу и месту жительства существенных изменений в уровне удовлетворенности жизнью нет.

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня этого года. Опросили 2021 жителей в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий.

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